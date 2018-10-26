Pembe tişörtleriyle meme kanserine dikkat çektiler

'1-31 Ekim Meme Kanseri ile Farkındalık Ayı' nedeniyle hasta danışmanları 1 ay boyunca üzerinde 'Erken tanı hayat kurtarır' sloganı yazan pembe tişörtlerle hastalara hizmet verdi. Hastanede görev yapan kadın hasta danışmanları, gelen hastalara meme kanserinin önlenebilir, kontrol edilebilir ve tedavi edilebilir özelliklerini hatırlattı. Hastalara, meme kanserinde erken tanının ve kanserden korunma programlarının önemini anlatan hasta danışmanları, meme kanserinin erken dönemde teşhis edilebilen ve tedavi şansı çok yüksek bir kanser olduğunu vurguladı.