Pegasus. Antalya Erbil Lübnan seferleri başladı.

PEGASUS Hava Yolları, 17 Temmuz'dan itibaren Antalya-Erbil arasında haftanın 3 günü, 20 Temmuz'dan itibaren ise Antalya ile Lübnan'ın başkenti Beyrut arasında haftanın dört günü karşılıklı seferler düzenleyecek...

Pegasus Hava Yolları, Antalya-Erbil ve Antalya-Beyrut hatlarını uçuş ağına ekledi. Antalya’dan Erbil’e haftada üç gün düzenlenecek karşılıklı seferlerin ilki 17 Temmuz tarihinde gerçekleşecek.

Antalya’dan Beyrut’a haftanın dört günü düzenlenecek karşılıklı seferlerin ilki ise 20 Temmuz tarihinde gerçekleşecek.

Pegasus’un Erbil-Antalya-Erbil uçuşları salı, cuma ve pazar günleri; Antalya-Beyrut uçuşları ise karşılıklı olarak pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri düzenlenecek.