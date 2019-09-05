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Peçete imalathanesinde yangın

Bahçeşehir'de, 3 katlı binanın 2'inci ve 3'üncü katında bulunan peçete imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı

GÜNCEL 05.09.2019, 21:30
Peçete imalathanesinde yangın
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BAHÇEŞEHİR'DE, 3 katlı binanın 2'inci ve 3'üncü katında bulunan peçete imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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