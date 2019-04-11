Pazarın sultanları! İşte Alanya’nın kadın emektarları

Oba’da haftalık olarak kurulan Perşembe Pazarı’nda kadın pazarcıların tezgahları dikkat çekiyor

Pazarın sultanları! İşte Alanya’nın kadın emektarları
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DİM TV’ye konuşan kadın pazarcılar, hayat şartlarının zorluğundan yakındı. Kadın esnaflar, ekmeklerini tezgahlarından çıkardıklarını söylediler. Perşembe Pazarı’nın kurulduğu alanda sağanak yağış sonrası bozuk asfalt üzerinde oluşan su birikintisi ise Pazar esnafını ve müşterileri mağdur ediyor. Esnaf, yetkililere seslenerek bu sorunun giderilmesini istedi. Büyük marketlerin tekelleşmesinden en çok zarar gören kesim olan pazar esnafı, halkı kahvaltılık peynir ve zeytin alışverişini pazardan yapmaya davet etti. Ürün çeşitliliği ve uygun fiyatların dikkat çektiği peynir tezgahları müşterilerini bekliyor.

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