Pazar yerinde silahlı palalı kavga! Tüm ayrıntılar Dim TV Ana Haber'de

1- CUMA PAZARI’NDA SİLAHLAR KONUŞTU

2- ALANYA ADLİYESİ’NİN ÖNÜ KARIŞTI

3- ALANYA'DA KAÇAK İÇKİ OPERASYONU

4- ALANYA POLİSİNDEN ŞAFAK OPERASYONU

5- HAFTA SONU BÜYÜK DENETİM VAR

6- NATO ÇAVUŞOĞLU’NDAN BİLGİ ALDI

7- ALMANYA'DAN TÜRKİYE'YE SEYAHAT UYARISI

8- MEHMETÇİK’E MEHTERLİ DESTEK

9- HÜKÜMET CADDESİ’NDE İSYAN VAR

10- 'ALANYA’DA İLK HEDEFİMİZ HİLTON'

11- CHP’Lİ KARADAĞ POLİTİKA KULİSİ’NDE *

12- BAŞKAN ŞAHİN'DEN KOSGEB'E ÇAĞRI

13- ‘KADINA SES VE EL YÜKSELTİLMEZ’

14- ‘ALANYA’NIN GÖZLERİ’NE YOĞUN İLGİ

15- ALANYALI FELSEFECİ TÖRENLE ANILDI

16- FAKIRCALI’DA MUTLU SON

17- ALANYA TDP’DEN KAMU SPOTU REKORU

18- BU KEZ GENÇLER BULUŞTU

19- O PLAN ALANYA’YI DA KAPSAYACAK

20- GZP EYLÜL’DE REKOR KIRDI

21- THOMAS COOK MÜŞTERİLERİ MEMNUN GİTTİ

22- ANTALYA TURİZMİNDE YENİ REKOR

23- ALANYASPOR ÇAYKUR’A BİLENİYOR

24- FC DESNA İLE HAZIRLIK MAÇI

25- ALANYASPOR ÇİMLERİNE BELEDİYE AYARI

26- 'ALANYASPOR'U ÇOK SEVİYORUZ'

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DİM TV NASIL İZLENİR?

'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.