Pazar yerinde silahlı palalı kavga! Tüm ayrıntılar Dim TV Ana Haber'de
Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu. Alanya Cuma Pazarı'nda silahlı palalı kavga, Alanya Adliyesi karıştı, Alanya'da şafak operasyonu, Alanya'da uyuşturucu alarmı....Hepsi ve daha fazlası saat 18.00'de Dim TV Ana Haber'de. Uzman haberci kadromuzun hazırladığı en özel haberlerle gündemi belirleyen Alper Kutay'la Ana Haber, hafta içi her gün saat 18.00'de Dim TV'de sizlerle
1- CUMA PAZARI’NDA SİLAHLAR KONUŞTU
2- ALANYA ADLİYESİ’NİN ÖNÜ KARIŞTI
3- ALANYA'DA KAÇAK İÇKİ OPERASYONU
4- ALANYA POLİSİNDEN ŞAFAK OPERASYONU
5- HAFTA SONU BÜYÜK DENETİM VAR
6- NATO ÇAVUŞOĞLU’NDAN BİLGİ ALDI
7- ALMANYA'DAN TÜRKİYE'YE SEYAHAT UYARISI
8- MEHMETÇİK’E MEHTERLİ DESTEK
9- HÜKÜMET CADDESİ’NDE İSYAN VAR
10- 'ALANYA’DA İLK HEDEFİMİZ HİLTON'
11- CHP’Lİ KARADAĞ POLİTİKA KULİSİ’NDE *
12- BAŞKAN ŞAHİN'DEN KOSGEB'E ÇAĞRI
13- ‘KADINA SES VE EL YÜKSELTİLMEZ’
14- ‘ALANYA’NIN GÖZLERİ’NE YOĞUN İLGİ
15- ALANYALI FELSEFECİ TÖRENLE ANILDI
16- FAKIRCALI’DA MUTLU SON
17- ALANYA TDP’DEN KAMU SPOTU REKORU
18- BU KEZ GENÇLER BULUŞTU
19- O PLAN ALANYA’YI DA KAPSAYACAK
20- GZP EYLÜL’DE REKOR KIRDI
21- THOMAS COOK MÜŞTERİLERİ MEMNUN GİTTİ
22- ANTALYA TURİZMİNDE YENİ REKOR
23- ALANYASPOR ÇAYKUR’A BİLENİYOR
24- FC DESNA İLE HAZIRLIK MAÇI
25- ALANYASPOR ÇİMLERİNE BELEDİYE AYARI
26- 'ALANYASPOR'U ÇOK SEVİYORUZ'
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DİM TV NASIL İZLENİR?
'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.
Antalya BŞB tarafından bulvar ve ana caddelerin Alanya'ya devredilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
|İmsak
|05:35
|Güneş
|06:55
|Öğle
|12:49
|İkindi
|16:01
|Akşam
|18:33
|Yatsı
|19:47
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2