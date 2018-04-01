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Paylaşımlara dikkat! Vize başvurusunda sosyal medya geçmişi

ABD Dışişleri Bakanlığı ciddi bir kural değişikliğine gidiyor. ABD, vize başvurularında 5 yıllık sosyal medya geçmişi talep edebilecek

Paylaşımlara dikkat! Vize başvurusunda sosyal medya geçmişi

ABD Dışişleri Bakanlığı ciddi bir kural değişikliğine gidiyor. ABD, vize başvurularında 5 yıllık sosyal medya geçmişi talep edebilecek

01 Nisan 2018 Pazar 08:30
Paylaşımlara dikkat! Vize başvurusunda sosyal medya geçmişi
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 ABD vizesi başvurularında kişilerin belirli sosyal medya hesaplarının beş yıllık geçmişlerini ve aynı dönemde kullandıkları telefon numaraları ve e-mail adreslerini bildirmeleri istenecek.

TURİSTLER DE DAHİL

CNN'de yayınlanan habere göre hem göçmenlerin hem de olmayanların sosyal medya geçmişlerini bildirmelerini istiyor.

"GÜVENLİĞİ ARTIRMAK İÇİN"

ABD Dışişleri Bakanlığı vize ve göçmenlik statüsü için başvuru yapanların 5 yıllık sosyal medya geçmişlerinin incelenmesi için girişimde bulundu. Bakanlık tarafından Federal kayıtlara yollanan belgelere göre "güvenlik incelemelerini" arttırmak için ülkeye giriş yapmak isteyenlerin sosyal medya hesaplarının da detaylı incelenmesi gerektiğini kaydetti.

15 MİLYON KİŞİ ETKİLENECEK

Bakanlık sunduğu belgede sosyal medya hesaplarının incelenmesi planının her yıl için yaklaşık 15 milyon kişiye uygulanacağını belirtti.

ABD İdari ve Bütçe Ofisinin onayını bekleyen teklif, sosyal medya hesaplarının yanı sıra başvuru yapanların son 5 yıl içerisinde kullandıkları telefon numaralarını, email adresleri ve farklı ülkelere yaptıkları yolculukların belgelerini de başvuru belgelerinin içine dahil edilmesini kapsıyor.

RESMİ VİZELER HARİÇ TUTULACAK

Dışişleri Bakanlığı tarafından sunulan teklifin diplomatik ve resmi vize başvurularına uygulanmayacağı kaydedildi.

 Vize başvurularıyla ilgili getirilmesi planlanan yeni "güvenlik incelemelerinin" cuma gününden itibaren 60 gün sonra uygulamaya konulacak.

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Anahtar Kelimeler:
ABDVize
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