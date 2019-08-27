Payallar sanayi yoluna asfalt

2 bin 250 metre olan yolun geçtiğimiz günlerde debin 250 metresi asfaltlanmıştı. Payallar Mahallesi’nin kuzeyindeki mahallelerin sahil yoluna ulaşmaları için kullanacakları en kısa yol olma özelliğini taşıyan 2 bin 250 metre uzunluğundaki sanayi yolunda sıcak asfalt çalışmasında sona gelindi. Bölünmüş yol olarak düzenlenen sanayi yolunda dün başlatılan sıcak asfalt çalışması bu hafta içerisinde tamamlanarak yolun tamamı hizmete sunulacak. Alanya Belediyesi, bölgedeki vatandaşların bir an önce kaliteli ve düzenli yola kavuşmaları için hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yılbaşından bu yana sanayi yolunda, altyapıdan istinat duvarına, yol genişletmeden orta refüj çalışmasına kadar çok ciddi bir çalışma yürüttüklerini belirterek, “25 metre genişliğindeki ana yol, hem bölge esnafı hem de tüm batı mahallelerine hitap eden önemli bir arter. Bu yol ile kuzeyden güneye Payallar Mahallesi bağlanmış oluyor. Bölgemize hayırlı olsun” dedi.