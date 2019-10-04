Payallar Sanayi Sitesi’nin alt yapısı tamam

ALANYA'NIN Batısı’nda yer alan ve bölgedeki birçok mahalleye hizmet veren Payallar Sanayi Sitesi’nde elektrik hatlarının yer altına alınmasından sonra bozulan yollar Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Kırsal Hizmetler Dairesi Alanya ekipleri, Sanayi Sitesi’nin içindeki yollarda önce bakım onarım yaparak asfalta hazır hale getirdi. Ekipler daha sonra asfalt ve yama çalışması yaparak sanayi esnafının toz çilesine son verdi. Çalışmadan memnun kalan sanayi esnafı, elektrik alt yapı çalışmaları nedeniyle, sanayimizin içindeki yollar adeta delik deşik oldu, işlerimiz aksadı. Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt çalışmasından sonra sanayimiz pırıl pırıl oldu. Bize bu hizmeti veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ekibine teşekkür ediyoruz “ dedi.