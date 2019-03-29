Payallar'da sanayi yolu asfaltlanıyor

Alanya Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekipler alt ve üstyapı çalışmaları tamamlanan Payallar sanayi yolunda sıcak asfalt çalışması başlattı.2.250 m olarak planlanan çalışma ile yol kuzeyde Güzelbağ yoluna kadar asfaltlanacak

Payallar'da sanayi yolu asfaltlanıyor
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PAYALLAR Mahallesi’nin kuzeyindeki mahallelerin sahil yoluna ulaşmaları için kullanacakları en kısa yol olma özelliğini taşıyan 2.250 metre uzunluğundaki sanayi yolunda sıcak asfalt çalışması başlatıldı. Bölünmüş yol olarak düzenlenen sanayi yolunda bugün başlatılan sıcak asfalt çalışması toplamda Güzelbağ yoluna kadar 2. 250 metre olarak planlandı. Alanya Belediyesi bölgedeki vatandaşların bir an önce kaliteli ve düzeni yola kavuşmaları için hızlı bir şeklide çalışmalarını sürdürüyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yılbaşından buyana sanayi yolunda, altyapıdan istinat duvarına yol genişletmeden orta refüj çalışmasına kadar çok ciddi bir çalışma yürüttüklerini belirterek, “25 metre genişliğindeki ana yol hem bölge esnafı hem de tüm batı mahallelerine hitap eden önemli bir arter. Bu yol ile kuzeyden güneye Payallar Mahallesi bağlanmış oluyor. Vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı oldun” dedi.

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