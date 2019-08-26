Payallar'a sahil yolu projesi: Bisiklet yolu ve rekreasyon alanı olacak

ALPER KUTAY

ALANYA Belediyesi, batı bölgesine yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekleyerek dev bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ekipleriyle birlikte Payallar Mahallesi Sahil Bandı Peyzaj Projesi için planlanan 2,5 kilometrelik alanda incelemelerde bulundu. Alanya Belediyesi tarafından projelendirilen yatırımda, 2,5 kilometrelik alanda bisiklet ve yürüyüş yolu, ailelerin, genç ve yaşlıların vakit geçirebileceği dinlenme ve piknik alanları, çocuk oyun alanı, fitness alanı, meydan, seyir terası, süs havuzları ve yeme-içme alanları yer alacak. Alanda Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar ve ekibiyle incelemeler yapan ve proje hakkında fikir alışverişinde bulunan Başkan Yücel, “Payallar, Türkler ve Konaklı sınırlarını kapsayan dev projemiz tamamlandığında muhteşem bir cazibe merkezi haline gelecek. Bölgedeki vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda oluşturduğumuz projeyi yakın zamanda hayata geçireceğiz. Bu muhteşem eserin Alanya ve bölge halkına şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.