Patron, işçilere fena yakalandı

KUZEYKENT Mahallesi’nde 10 yıldır fason üretim yapan tekstil fabrikası, işlerin iyi gitmemesi nedeniyle iflas etti. Bunun üzerine kente gelen fabrika sahibi Rıdvan Yücesoy ve bazı yöneticiler, gece yarısı 62 dikiş makinesinden bazılarını gizlice kamyonlara yükleyerek kaçırmak istedi. Makinelerin kamyonlara yüklendiğini gören işçiler, diğer arkadaşlarına da haber vererek fabrika önünde toplandı. 2 aydır paralarını alamayan 80’i kadın 130 işçi, kamyonlara yüklenen makinelere el koydu.

Patron Yücesoy, “Son dönem işlerin aksaması ile işçilerin aylıklarını ve mesailerini veremedik. Çalıştığımız şirket de bizi desteklemeyi bıraktı” dedi. Bunun üzerine işçiler, polisi arayarak firma sahibi hakkında şikayetçi oldu. Polis, ifadesinin ardından Yücesoy’u serbest bıraktı. Yücesoy, yaklaşık 300 bin lirayı bulan işçi alacaklarının en kısa zamanda ödeneceği sözünü verirken 80 kadın ise erkek işçilerle birlikte Dünya Kadınlar Günü’nde işsiz kalmanın üzüntüsünü yaşadı.