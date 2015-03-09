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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Patron, işçilere fena yakalandı

Kastamonu’da iflas eden tekstil fabrikasının sahibi ve yöneticileri, gece yarısı makineleri kamyona yüklerken paralarını alamayan işçiler tarafından yakalandı

Patron, işçilere fena yakalandı

Kastamonu’da iflas eden tekstil fabrikasının sahibi ve yöneticileri, gece yarısı makineleri kamyona yüklerken paralarını alamayan işçiler tarafından yakalandı

09 Mart 2015 Pazartesi 09:34
Patron, işçilere fena yakalandı
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KUZEYKENT Mahallesi’nde 10 yıldır fason üretim yapan tekstil fabrikası, işlerin iyi gitmemesi nedeniyle iflas etti. Bunun üzerine kente gelen fabrika sahibi Rıdvan Yücesoy ve bazı yöneticiler, gece yarısı 62 dikiş makinesinden bazılarını gizlice kamyonlara yükleyerek kaçırmak istedi. Makinelerin kamyonlara yüklendiğini gören işçiler, diğer arkadaşlarına da haber vererek fabrika önünde toplandı. 2 aydır paralarını alamayan 80’i kadın 130 işçi, kamyonlara yüklenen makinelere el koydu.
Patron Yücesoy, “Son dönem işlerin aksaması ile işçilerin aylıklarını ve mesailerini veremedik. Çalıştığımız şirket de bizi desteklemeyi bıraktı” dedi. Bunun üzerine işçiler, polisi arayarak firma sahibi hakkında şikayetçi oldu. Polis, ifadesinin ardından Yücesoy’u serbest bıraktı.  Yücesoy, yaklaşık 300 bin lirayı bulan işçi alacaklarının en kısa zamanda ödeneceği sözünü verirken 80 kadın ise erkek işçilerle birlikte Dünya Kadınlar Günü’nde işsiz kalmanın üzüntüsünü yaşadı.
 

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Son Güncelleme: 09.03.2015 08:39
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