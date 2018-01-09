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Patenle tehlikeli yolculuk

İzmir'de ayaklarında paten bulunan 4 çocuğun şehir içi yolcu otobüsünün arkasına tutunarak yolculuğu tehlikeye davetiye çıkardı

Patenle tehlikeli yolculuk

İzmir'de ayaklarında paten bulunan 4 çocuğun şehir içi yolcu otobüsünün arkasına tutunarak yolculuğu tehlikeye davetiye çıkardı

09 Ocak 2018 Salı 07:37
Patenle tehlikeli yolculuk
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EDİNİLEN bilgiye göre, ayaklarında paten bulunan 4 çocuk, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma otobüsü ESHOT duraktan yolcu aldığı sırada arkasına takıldı. Patenci çocuklardan haberdar olmayan ESHOT şoförü ise yaklaşık 30 kilometre hızla bir sonraki durağa ilerledi. Kaskları ve korumalıkları bulunmayan çocuklar tehlikeye davetiye çıkarırken, bir vatandaş ise bu anları cep telefonu ile görüntüledi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntü, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

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Paten
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