Pasta yapmayı öğrendiler

ALANYA Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından özel bir firmanın Alanya şubesi işbirliğiyle düzenlenen ikinci çalışmada birbirinden lezzetli pastalar kursiyerlere öğretildi. Şef Nur Macit tarafından gün boyu devam eden etkinlikte kinoalı krep börek, pavlova, red velvet, ayçiçeği karnabahar salatasının kursiyerlerin katılımıyla yapılışı ve hikâyeleri paylaşıldı. Kursun tamamlanmasının ardından katılımcılara etkinlik katılım belgelerini Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş ve firmanın Alanya Mağaza Müdürü Gülşah Ünal verdi.