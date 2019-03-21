Pasta yapmayı öğrendiler

Alanya Belediyesi Mutfak Mirası Alanya çalışmaları kapsamında yürütülen Mutlu Pasta Atölyesi'nin ikinci çalışması tamamlandı

Pasta yapmayı öğrendiler
banner404

ALANYA Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından özel bir firmanın Alanya şubesi işbirliğiyle düzenlenen ikinci çalışmada birbirinden lezzetli pastalar kursiyerlere öğretildi. Şef Nur Macit tarafından gün boyu devam eden etkinlikte kinoalı krep börek, pavlova, red velvet, ayçiçeği karnabahar salatasının kursiyerlerin katılımıyla yapılışı ve hikâyeleri paylaşıldı. Kursun tamamlanmasının ardından katılımcılara etkinlik katılım belgelerini Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş ve firmanın Alanya Mağaza Müdürü Gülşah Ünal verdi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
‘Turizmin sorunlarını çözeceğiz’
‘Turizmin sorunlarını çözeceğiz’
  1. POLİTİKA

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner539

banner518

banner481

banner472

banner479