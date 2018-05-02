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Paşadan Şahin’e iade-i ziyaret

Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Çetin Yıldız bugün ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’e iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette Alanya Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba da hazır bulundu

Paşadan Şahin’e iade-i ziyaret

Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Çetin Yıldız bugün ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’e iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette Alanya Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba da hazır bulundu

02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:42
Paşadan Şahin’e iade-i ziyaret
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ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) organ seçimlerinin ardından göreve yeniden seçilen Başkan Şahin’e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.
Şahin’in bugünkü konuğu Antalya İl Jandarma Komutanı Çetin Yıldız oldu. Yıldız, ziyarette hem Başkan Şahin’in başarılı çalışmalarına vurgu yaparken bir yandan da Alanya’mıza yapılacak hizmetlerde işbirliği mesajı verdi. Yıldız açıklamasında, “Gerek Alanya ve gerekse Antalya’da isminden övgüyle söz edilen Başkanımız Mehmet Şahin’in başarılı çalışmaları herkesin malumu. Sayın başkan bu övgüleri gerçekten hak ediyor. Ben bu manada kendisine ve yönetimine yeni dönemde başarılar dilemek istedim” dedi. Göreve geldikten sonra ilk ziyaretlerini Alanya’nın gururu Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na yaptıklarını hatırlatan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin de, “Diğer ziyaretlerimizi de TOBB Başkanımız, Antalya Valimiz ve Sayın Jandarma Komutanımıza yapmıştık. Kendisi de sağ olsun birkaç gün geçmeden hemen iade-i ziyarette bulundu. Ben sayın paşama şahsım ve yönetim kurulu üyelerim adına şükranlarımı sunuyorum. Bölgemizin huzur içinde olmasında hem kendisinin hem Alanya Jandarma Komutanımız Serkan Akbaba’nın çok emeği var. Emniyet teşkilatımız gibi jandarmamız da huzurlu bir kentte yaşamamızdaki en büyük pay sahipleri. Bizler de yaşanabilir, huzur kenti Alanya’mız için üzerimize düşen görevi her daim yerine getirmeye hazırız” dedi. Tuğgeneral Yıldız ayrıca ziyaretinin anısına Başkan Şahin’e bir de tebrik plaketi verirken ederken, Başkan Şahin’de Alanya muz ürünlerinin yer aldığı bir hediye paketini Yıldız’a takdim etti.

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AntalyaTuğgeneral Çetin YıldızALTSOMehmet şahinSerkan Akbaba
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