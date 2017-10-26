Partiyi kuran Akşener, önce Ata'ya sonra türbeye koştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener beraberinde Kurucu Genel İdare Kurulu ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Ardından Hacı Bayram Veli Türbesi'ni ziyaret eden Akşener, partinin amblemi ve logosuna yönelik eleştirilere, "İlgiye bağlıyorum" şeklinde cevap verdi.

Saat 10.00'da beraberindeki partililer ile birlikte Aslanlı Yol'dan Anıtkabir'a giriş yapan Meral Akşener, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak, saygı duruşunda bulundu.

"İYİ BİR TÜRKİYE'Yİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

Meral Akşener, Anıtkabir Özel Defteri'ne ise şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Bugün kuruluşunu tamamladığımız İyi Parti Kurucu Genel Başkanı olarak, Kurucu Genel İdare Kurulu üyelerimiz ile birlikte huzurunuzdayız. İyi bir Türkiye'yi gerçekleştirmek için yola çıktık. Zaman göstermektedir ki ne zaman çizdiğiniz yoldan çıkıldı ise mutlaka ülke olarak acı bedeller ödemekteyiz.

Siz, bir ömrü Türk Milleti'ne adadınız ve her şeyinizi milletimize bırakarak aramızdan ayrıldınız. Sizin bu fedakarlığınızı örnek alarak çalışacağız ve başaracağız. Size söz veriyoruz. Allah bizi utandırmasın. Ruhunuz şad olsun."

Anıtkabir'de Akşener ve beraberindeki heyet hatıra fotoğrafı çektirdi.

HACI BAYRAM-I VELİ TÜRBESİNİ ZİYARET ETTİ

Akşener daha sonra Hacı Bayram-ı Veli Cami ve Türbesi'ni ziyaret etti. Burada dua eden Akşener, çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yollarının açık olması için dua ettiğini söyleyen Akşener, "Allah inşallah eşit rekabet şansını bize nasip etsin. Sizde rahat edesiniz. Bugün başkanlık divanını seçeceğiz, yarın da toplantı olacak" dedi.

Akşener bir gazetecinin partinin amblemi ve logosunun çok tartışıldığı yönündeki sorusuna ise, "İlgiye bağlıyorum. Yok farz edemiyor kimse, asıl mesele bu" şeklinde cevap verdi. Kadınların yoğun ilgisiyle karşılanan Akşener, "Gördüğünüz gibi bu bir kadın hareketi" dedi.

"VATANDAŞ YAKAMIZDAN TUTABİLİYORDU"

Türkiye'de siyasi rekabetin olmasının en çok basın mensuplarına yarayacağını söyleyen Akşener, "Ondan sonra seçmene yarar. Ondan sonara da herkese yarar. Çünkü 1997 yılını hatırlayın, o zaman ne kadar büyük bir itibarınız vardı siyasetçilerin. Bugün böyle bir şey yok. Vatandaş yakamızdan tutabiliyordu" dedi.

Partiye olan tepkileri çok iyi değerlendirdiğini belirten Akşener, "Önemli olan dikkate alınıyor. Siyasi rekabet dediğim alanda yer dolduracak grup olarak bize görmeseler bu kadar tartışma çıkmazdı. Yani herkes bağırıyor. Özellikle iktidar mensupları. E, işte yolun sonu görünüyor. Ben bütün Anadolu'yu yürüyerek gezeceğim. Ağabeyler yerinden kalkmak zorunda"

PARTİ PROGRAMINDA DA GEÇİYOR

Atatürk'ü ziyaret eden Akşener'in parti programında da sık sık Atatürkçülükten bahsettiği biliniyor. Ayrıca parti programında ülkenin önemli şahsiyetleri sayılırken Hoca Ahmet Yesevi, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre gibi isimlere yer veren Akşener'in bugün de Hacı Bayram Veli'yi ziyaret etmesi dikkat çekti.