Parlayüksel İlkokulu'nda okuma bayramı

DOĞA Koleji salonunda düzenlenen etkinliğe okul müdürü İbrahim YILDIRIM, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın sunuculuğunu 1-A sınıf öğrencileri yaptı. Okur yazar olmanın heyecanını, hazırladıkları birbirinden güzel etkinliklerle ailelerine sunarak yaşayan öğrencilerin performansı ise tam not aldı. Öğrenciler, etkinlikte, öğretmenleri öncülüğünde hazırladıkları şiir ve müzikli oyun gösterilerini
yıl boyunca öğrendikleri okuma yazma becerisini sundu.
Velilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte minik yürekler birbirinden müthiş performanslar gösterdiler.Gösteride Atatürk, Nasrettin Hoca, Aşuk ile Maşuk gibi çok değerli canlandırmalara, ukulele gösterisi, şiir ve danslara yer verildi. Bu güzel ve eşsiz gösteri için Parlayüksel İlköğretim Okulu Müdürü İbrahim YILDIRIM'ı, 1/A sınıfı öğretmeni Hale TURGUT 'u ve geleceğimizin yetenekli çocuklarını tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
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