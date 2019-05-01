Parlayüksel'de renkli etkinlik

OKULUN konferans salonunda düzenlenen Okuma Bayramı etkinliğine öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın sunuculuğunu 1/C sınıfı öğrencileri yaptı. Okur yazar olmanın heyecanını, hazırladıkları birbirinden güzel etkinliklerle ailelerine sunarak yaşayan öğrencilerin performansı ise izleyenlerden tam not aldı. Öğrenciler etkinlikte, öğretmenleri öncülüğünde hazırladıkları şiir ve müzikli oyun gösterilerinde yıl boyunca öğrendikleri okuma yazma becerisini sundu.

Velilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte minik yürekler birbirinden güzel performans sergilediler. Gösteride Atatürk, Cüce Show, Aşık ile Maşuk, Ateş Böceği, Köylü ile Şehirli gibi çok değerli canlandırmalara, şiir ve danslara yer verildi. Katılımcılar, “Bu güzel ve eşsiz gösteri için Parlayüksel İlköğretim Okulu Müdürü İbrahim Yıldırım'ı, 1/C sınıfı öğretmeni Birgül Gökçeoğlu'nu, sınıf annesini ve geleceğimizin yetenekli çocuklarını tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” dediler.