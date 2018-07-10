PARLAMENTER sistemin son hükümeti olan 65. Hükümetin Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Cuhhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde oluşturulan kabinenin dışında kaldı. Kurtulmuş'la beraber, 65. Hükümet kabinesinde yer alan şu isimler de yeni dönemde kabine dışı kaldı:
Binali Yıldırım
Bekir Bozdağ
Mehmet Şimşek
Fikri Işık
Recep Akdağ
Hakan Çavuşoğlu
Fatma Betül Sayan Kaya
Ömer Çelik
Faruk Özlü
Julide Sarıeroğlu
Mehmet Özhaseki
Nihat Zeybekci
Osman Aşkın Bak
Ahmet Eşref Fakıbaba
Bülent Tüfenkçi
Lütfi Elvan
Numan Kurtulmuş
Naci Ağbal
İsmet Yılmaz
Nurettin Canikli
Veysel Ereoğlu
Ahmet Demircan
Ahmet Arslan.
Parlamenter sistemin son Turizm Bakanı Kurtulmuş kabine dışı kaldı
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesi belli oldu. Eski kabinede görev alan çok sayıda bakanın kabşne dışı kaldığı görüldü
PARLAMENTER sistemin son hükümeti olan 65. Hükümetin Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Cuhhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde oluşturulan kabinenin dışında kaldı. Kurtulmuş'la beraber, 65. Hükümet kabinesinde yer alan şu isimler de yeni dönemde kabine dışı kaldı:
YORUM EKLE