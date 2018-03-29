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'Parkı olmayan hiçbir mahalle kalmayacak'

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kırsal mahallelerde hayata geçirdiği park ve oyun alanları projeleri ile kırsaldaki çocukların yüzünü güldürdü

'Parkı olmayan hiçbir mahalle kalmayacak'

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kırsal mahallelerde hayata geçirdiği park ve oyun alanları projeleri ile kırsaldaki çocukların yüzünü güldürdü

29 Mart 2018 Perşembe 17:12
'Parkı olmayan hiçbir mahalle kalmayacak'
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TAM 54 mahallede park çalışmalarının tamamlandığını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “2018 yılı içerisinde 14 parkın daha ihalesi tamamlayıp çocuklarımızın ve mahalle halkımızın hizmetine sunacağız” dedi. 2018 yılı sonuna kadar parksız mahalle kalmayacağını söyleyen Başkan Yücel, “Her mahalleye bir park projesiyle şimdiye kadar hiç parkı olmayan kırsal mahallelere çocuk oyun alanları ve parklar kazandırdık. 68 mahalleden 54’ünde artık çocuklar belediyenin yaptığı oyun parklarında oynuyor. Aileler vakitlerini parklarda geçiriyor. Kalan 14 parkın da ihalesini tamamlayıp en kısa zamanda hizmete sunacağız. 2018 yılı sonuna kadar parkı olmayan mahalle kalmayacak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyeAdem Murat YücelKırsal
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