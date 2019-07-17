'Parçalı Ay Tutulması' Alanya’dan böyle gözlendi

Türkiye'nin her yerinden gözlemlenebilen 'Parçalı Ay Tutulması, Alanya’da Yeni Alanya köşe yazarı Feyzi Açıkalın’ın objektifine böyle yansıdı

'Parçalı Ay Tutulması' Alanya’dan böyle gözlendi
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SAAT 21.43 itibariyle başlayan Parçalı Ay Tutulması, yaklaşık 5 saat 34 dakika sürdü. Tutulma sırasında ayın yüzde 65'i dünyanın gölgesinde kaldı. Tutulma, 21.43'den itibaren başladı. 23.01'de tam bölge konisine giren ay, 00.31'de tutulmanı ortaladı. Tutulma ortasında ayın yaklaşık yüzde 65'i dünyanın gölgesinde kaldı. Saat 01.59'dan itibaren tam gölgeden çıkan ay, 03.18'de de yarı-gölge konisinden çıktı ve tutulma sona erdi. 'Parçalı Ay Tutulması'nı Alanya’dan gözlemleyen Yeni Alanya Gazetesi yazarı Feyzi Açıkalın ise 22.57 ila 04.48 saatleri arasında  tutulmanın farklı evrelerini fotoğrafladı.  

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