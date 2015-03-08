Paraşütler kadınlar için havalandı

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Havacılık Topluluğu ve Ulusky Yamaç Paraşütü Okulu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirdi. Denizden 900 metre yükseklikteki Yassıtepe'den havalanan paraşütler, Kleopatra Plajı'na indi. 60 sporcunun gerçekleştirdiği atlayışın ardından sporcular yerde açtıkları 'Kadına şiddete hayır' pankartıyla Kadınlar Günü'nü kutladı. AÜ Havacılık Topluluğu Başkanı Hasan Buraklı, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe Antalya ve Alanya'daki fakültelerde öğrenim gören öğrencilerin katıldığını söyledi. Yamaç paraşütü pilotluğunda orta seviyedeki 60 kişilik öğrenci grubunun gökyüzünü renklendirdiğini belirten Buraklı, "Kadınların değerini daha iyi anlamak ve anlatmak istedik. Kendi adıma ve topluluğum adına tüm kadınların gününü kutluyorum" dedi. Yamaç paraşütüyle uçuş yapan öğrencilerden Neşe Güzel, çok heyecanlı olmadığını, ancak uçtuktan sonra çok farklı bir hisse kapıldığını anlattı. Uçuş sonrası arkadaşına sarıldığını ve ağlayarak annesini aradığını belirten Neşe Güzel, "Bugün ayrı bir gün. Başta annemin olmak üzere emekçi kadınların kadınlar gününü kutluyorum" diye konuştu. Etkinliğe katılan Ecem Karabenli, uçmanın çok güzel bir duygu olduğunu aktarırken, "Bugün Kadınlar Günü. Gönül isterdi ki daha güzel bir şey yapalım ama ilk irtifa günümüzde bunu kutlamak istedik. Tüm kadınların gününü kutluyorum" dedi. Ulusky Yamaç Paraşütü Okulu sahibi Ergun Ulu da "Hem kadına şiddete 'hayır' demek, hem de bölgedeki yamaç paraşütü sporuna dikkati çekmek istedik. Tüm kadınlara mutlu ve güzel bir gün dilerim" diye konuştu.