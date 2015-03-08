Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Paraşütler kadınlar için havalandı

Alanya'da üniversite öğrencileri 'Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla yamaç paraşütü etkinliği düzenledi

Paraşütler kadınlar için havalandı

Alanya'da üniversite öğrencileri 'Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla yamaç paraşütü etkinliği düzenledi

08 Mart 2015 Pazar 17:22
Paraşütler kadınlar için havalandı
banner404
AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Havacılık Topluluğu ve Ulusky Yamaç Paraşütü Okulu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirdi. Denizden 900 metre yükseklikteki Yassıtepe'den havalanan paraşütler, Kleopatra Plajı'na indi. 60 sporcunun gerçekleştirdiği atlayışın ardından sporcular yerde açtıkları 'Kadına şiddete hayır' pankartıyla Kadınlar Günü'nü kutladı. AÜ Havacılık Topluluğu Başkanı Hasan Buraklı, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe Antalya ve Alanya'daki fakültelerde öğrenim gören öğrencilerin katıldığını söyledi. Yamaç paraşütü pilotluğunda orta seviyedeki 60 kişilik öğrenci grubunun gökyüzünü renklendirdiğini belirten Buraklı, "Kadınların değerini daha iyi anlamak ve anlatmak istedik. Kendi adıma ve topluluğum adına tüm kadınların gününü kutluyorum" dedi. Yamaç paraşütüyle uçuş yapan öğrencilerden Neşe Güzel, çok heyecanlı olmadığını, ancak uçtuktan sonra çok farklı bir hisse kapıldığını anlattı. Uçuş sonrası arkadaşına sarıldığını ve ağlayarak annesini aradığını belirten Neşe Güzel, "Bugün ayrı bir gün. Başta annemin olmak üzere emekçi kadınların kadınlar gününü kutluyorum" diye konuştu. Etkinliğe katılan Ecem Karabenli, uçmanın çok güzel bir duygu olduğunu aktarırken, "Bugün Kadınlar Günü. Gönül isterdi ki daha güzel bir şey yapalım ama ilk irtifa günümüzde bunu kutlamak istedik. Tüm kadınların gününü kutluyorum" dedi. Ulusky Yamaç Paraşütü Okulu sahibi Ergun Ulu da "Hem kadına şiddete 'hayır' demek, hem de bölgedeki yamaç paraşütü sporuna dikkati çekmek istedik. Tüm kadınlara mutlu ve güzel bir gün dilerim" diye konuştu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 08.03.2015 16:26
Anahtar Kelimeler:
ParaşütKadınHavacılık TopluluğuUlusky Yamaç Paraşütü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim