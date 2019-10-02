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Paramparça oldu! Çok sayıda yaralı var

Kütahya'nın Emet ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

GÜNCEL 02.10.2019, 19:05
Paramparça oldu! Çok sayıda yaralı var
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KAZA, Emet-Hisarcık karayolunun 6ncı kilometresindeki Yeniceköy kavşağında meydana geldi. Ahmet Kaplan (48) yönetimindeki 45 PT 030 plakalı otomobil ile Mehmet Şengül idaresindeki 43 PA 956 plakalı araç, Yeniceköy kavşağında çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Ahmet kaplan, Mehmet Şengül ve eşi Esma Şengül yaralandı. Yaralılar Emet ve Hisarcık'tan gelen ambulanslarla, Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.
 

#Paramparça
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