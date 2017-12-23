'Paramedikler Günü' kutlandı

ALKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İşletme Fakültesi Konferans Salonu’nda ‘Paramedikler Günü’nü kutladı. Bu yıl ilk kez ALKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen etkinliğe ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Tevfik Yazan, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. M. Yalçın Günal, Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Doç. Dr. Ahmet Aslan ile öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Doç. Dr. Ahmet Aslan, bir insanın dünyanın kaderini değiştirebileceğini söyledi. Aslan, “Sevgili gençler sizler alacağınız eğitimle acil tıp teknikeri yani Paramedik olacaksınız. Sahaya çıktığınızda ya bizzat kendiniz ya da yaşamını kurtaracağınız bir insan ülkenin hatta insanlığın kaderini değiştirebilir. Bu nedenle sizler çok önemlisiniz. Tıpkı bizim ülkemizin kaderini değiştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onu doğuran Zübeyde Hanım gibi” dedi.

‘TOPLUMA FAYDALI BİR PARAMEDİK OLUN’

Acil Tıp Teknikerlerin sağlık ekibinin önemli bir parçası olduğuna değinen Aslan, “Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri önemli bir alandır, herhangi bir şekilde yaralanma, travma geçirme, zehirlenme ve acil müdahale gerektiren hastalıklarda hasta ya da yaralıya hastane öncesi acil tıbbi müdahaleyi bu alanda eğitim almış profesyonel sağlık görevlileri yapar ve hastaya acil ünitesine kadar temel yaşam desteği, ileri yaşam desteği vererek hastanın hayatta kalmasını sağlar. İlk ve Acil Yardım Teknikerleri Yani Paramedikler, acil bakımın hastane dışında profesyonel seviyede verilmesini sağlayan kişilerdir. Paramedikler günümüzde ambulans sistemlerindeki yeni açılımlar ve hastane öncesi acil sistemindeki köklü değişiklikler sonucu önemli ve zorunlu elemanlar haline gelmişlerdir. Acil sağlık hizmetlerinde önemli yer tutan Paramediklerin işlerini büyük bir hassasiyet ve özveriyle yapmaları gerekmektedir. Hastane Öncesi Acil sağlık hizmetleri çalışanları bütün zorlu doğa ve iklim koşullarına meydan okuyarak 7 gün 24 saat insanların en zor anlarında her daim görevlerinin başındadırlar. Ben bir hekimim bir cerrahım. Sağlık Teknikerleri, Hemşireler ve Acil Tıp Teknikerleri olmadığı zaman ben tek başıma hiç bir şeyim. Onun için değerinizi, kıymetinizi bilin, derslerinizi iyi dinleyin ve topluma faydalı bir birer Paramedik olun” diye konuştu. Sağlık Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım programı öğrencileri Paramedik Günü kapsamında Öğretim Görevlisi Bilgin Karademir tarafından hazırlanan halk oyunu gösterisini ve Müzik Kulübü tarafından hazırlan müzik dinletisini salonda bulunanlara sergilediler.