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Para puanlar yıl sonunda silinmeyecek

Bankacılar, kredi kartlarında biriken milyonlarca TL’lik para puanının yıl sonunda silineceği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti

Para puanlar yıl sonunda silinmeyecek

Bankacılar, kredi kartlarında biriken milyonlarca TL’lik para puanının yıl sonunda silineceği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti

26 Aralık 2017 Salı 08:06
Para puanlar yıl sonunda silinmeyecek
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KREDİ kartlarında biriken milyonlarca TL’lik para puanının yıl sonunda silineceği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten bankacılar, özel kampanyalar dışında vatandaşların kartlarında biriken para puanları dilediği zaman harcayabileceğini belirtiyor.

Son günlerde kredi kartlarında ve markaların sadakat kartlarında biriken milyonlarca para puanının yılbaşında silineceğine yönelik haberler, vatandaşın kafasında soru işaretlerine neden oluyor. Çeşitli kanallardan tüketicilere yıl sonuna kadar para puanlarını kontrol ederek harcamaları konusunda uyarılar yapılınca birçok kart kullanıcısı da kartlarında biriken puanları harcama eğilimine giriyor.

KAMPANYALAR SÜRELİ OLABİLİR

Habertürk’ten Sefer Yüksel'e konuşan bankaların kredi kartı departmanları yöneticileri ve Bankalararası Kart Merkezi yetkilileri ise bankaların böyle bir uygulaması olmadığının altını çizerek, vatandaşların kartlarında biriken para puanları dilediği zaman harcayabileceğini ifade ediyor. Kredi kartlarıyla yapılan alışveriş sonrası kazanılan para puanların normalde herhangi bir kullanım süresi olmadığını belirten bankacılar, yalnızca bazı kurumlarla yapılan özel kampanyalarda kazanılan puanların belirli bir süre içerisinde kullanılması gerektiğine dikkat çekerek, “Yalnız bu durumda da hem kredi kartı ekstreleriyle hem de gönderilen SMS’lerle müşterileri uyarıyoruz. Ama normal harcamalarda kazanılan para puanların o yıl içinde kullanılması gerektiği gibi bir uygulama yok” değerlendirmesinde bulunuyor.

SADAKAT KARTLARININ PUANLARI SÜRELİ OLABİLİYOR

Öte yandan son yıllarda birçok firmanın müşterilerine verdiği sadakat programlarında ise firmadan firmaya değişen uygulamalar var. Söz konusu sadakat kartlarında da tıpkı kredi kartı gibi alışverişten sonra puan birikiyor ve sonraki harcamalarda kart sahibine avantaj sağlıyor. Sadakat kartlarında ise bazı firmalar yıl sonunda, o yıl içinde kazanılmış puanları bir sonraki yıla devretmiyor ve silebiliyor. Uzmanlar, tüketicilerin sadakat kartlarını kontrol etmeleri gerektiğini belirtiyor.

Toplam kart sayısı: 188 milyon

Kredi kartı sayısı: 61 milyon

Banka kartı sayısı: 127 milyon

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