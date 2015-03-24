Para çekti ve sır oldu

ALANYA’NIN Güzelbağ Mahallesi’nden 26 yaşındaki Hakan Gökşin'den 4 gündür haber alınamıyor. Manavgat’ta bankadan para çekmeye giden Gökşin, her yerde aranıyor. Manavgat'a bağlı Evrenseki Mahallesi'nde beş yıldızlı otelde teknik personel olarak çalışan Gökşin, 4 gün önce para çekmek için bankaya gitti. En son cep telefonundan nişanlısıyla konuşan Gökşin'den bir daha haber alınamadı. Ailesi hayatından endişe ettiği Gökşin'in bulunması için polisten yardım isterken, dayı Mustafa Aygün, Gökşin'in ayrıldığı işyerinden alacağı tazminatı çekmek için bankaya gittiğini ve ortadan kaybolduğunu söyledi. Geçen cumadan beri haber alamadıkları Gökşin'in en son bankada nişanlısıyla telefonda görüştüğünü aktaran Aygün "Daha sonra bir daha kendisine ulaşılamadı. Yeğenimin bankadan para çektikten sonra birileri tarafından kaçırılmasından korkuyoruz. Başına kötü bir şey gelmesinden çok korkuyoruz. Görenlerin insaniyet namına polise bildirmesini istiyoruz" dedi.
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Son Güncelleme: 24.03.2015 10:59