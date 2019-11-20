Panele Alanya damgası: 'Toroslardaki gizli hazine, milyar dolar...'

KONYA'DAKİ Türk Cistus Laden ve Sağlık Turizmi paneline Alanya damga vurdu. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen panele; Rektör Danışmanı Prof. Dr. Tahir Balevi, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, Türkiyat Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hasan Bahar, Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, dekanlar, yüksekokul müdürleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Düzenlenen panelde konuşmacı olarak Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Münevver Sökmen, Doğal Tıp Uzmanı Şaduman Karaca, Alanya’da faaliyet gösteren Green Body sahibi ayrıca Türk Cistus ve Sabun Araştırıcısı Cumali Bora ve Alanya dostu Sofra Restoran sahibi Şef Hüseyin Özer katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, “Bugün önemli bir konuyu ele alacağız. Cistus çalışan uzmanlarımızla birlikte Laden'in Sağlık Turizmi ve Gastronomi açısından, kullanım alanlarıyla yöremiz ülke ekonomimiz açısından önemini ortaya koymaya çalışacağız. Biz bu topraklarımızda yetişen bitkimizi etken şekilde sağlık adına insanlığa sunalım istiyoruz. Mevlana hazretlerinin söylediği gibi bilmek başka, olmak başka, inşallah bugün biz olmanın başladığı yerdeyiz. Cistus ormanlık bölgelerde yetişen değerli bir bitki, orman bölge müdürlüğünden de yetkili arkadaşlar buradalar ve alanında çalışan değerli hocalarımız var. Bizim topraklarımızda laden olarak da biliniyor. Sağlık turizminin ülke açısından önemi nedir? Bugün dünyada yaklaşık olarak 100 milyar dolarlık bir rakam özellikle tıbbı, medikal turizm de harcama söz konusu. Anadolu topraklarında zengin bereketli topraklarımız olarak bize bu nimetleri sunmuş durumda. Biz insanlık adına, sağlık adına sağlık turizmi adına bu bitkimizi etkin şekilde insanlığın hizmetine sunalım istiyoruz.

Renkli kişiliğiyle İngiltere'den teşrif ederek programa değerli katkılarını sağlayan Şef Hüseyin Özer'e, Alanya'dan Cistus'un Âşık Veyseli Cumali Bora'ya, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Münevver Sökmen'e, Doğal Tıp Uzmanı Şaduman Karaca’ya, Sayın Valimizin eşi Funda Toprak Hanımefendiye, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanı Ahmet Ay'a, Fen Fakültesi Dekanımız Mustafa Küçüködük'e, Dedeman Genel Müdürümüz Hasan Fahri Bozkurt’a, Tasarım Meslek Yüksek Okulu müdürü Prof. Dr. Osman Tugay'a, Taşkent Belediye Başkanı Osman Arı'ya, Prof. Dr. Tahir Balevi, Prof. Dr. Yavuz Bağcıya, Türkiyat Araştırma Enstitü Müdürümüz Prof. Dr. Hasan Bahar'a, Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerimize, Konya Sağlık Turizmi Derneği üyelerine, sunucumuz Dr. Seda Özdemir Akgül ve katılım sağlayan tüm öğretim elemanı ve öğrenci arkadaşlarıma ve Konya'nın her hayırlı işine destek olan Ahi yürekli Gönül insanı Abdullah Dölek abimize ayrı ayrı teşekkür ederim. Programa katılamayarak bizlere mesaj ve çiçek gönderme nezaketinde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a, Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır'a müteşekkirim.” ifadelerini kullandı.

Panelde Prof. Dr. Münevver Sökmen, “Türkiye’de Doğal Olarak Yetişen Laden Türlerinin Ekonomiye Kazandırılması” konulu panelini, Doğal Tıp Uzamanı Şaduman Karaca ise “Cıstus/Laden ve sağlık Turizmi” konulu panelini gerçekleştirdi.

Şef Hüseyin Özer bu sempozyuma katıldığından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Türk Cistus ve Sabun Araştırmacısı Cumali Bora ise bu panele ön ayak olduğu için duyduğu memnuniyete ve bu sempozyumun ülke açısından önemine değindi. Cistus üretim projesinin gerçekleşmesi halinde ülke ekonomisi açısından milyarca dolarlık bir ekonomi yaratacağından bahseden Bora, “Toros dağlarındaki gizli hazinenin artık farkına varalım” dedi.

CUMALİ BORA