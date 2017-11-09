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Pamuk yığını içinde can verdi!

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde dünden bu yana aranan çocuğun cesedi pamuk yığınları içerisinde bulundu

Pamuk yığını içinde can verdi!

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde dünden bu yana aranan çocuğun cesedi pamuk yığınları içerisinde bulundu

09 Kasım 2017 Perşembe 10:57
Pamuk yığını içinde can verdi!
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ŞANLIURFA'NIN Harran ilçesinde pamuk yığınları içerisinde bir çocuğun cesedi bulundu. Habere göre, gece saatlerinde pamuk hasadı yapılan tarlaya giden 14 yaşındaki Beşar Güneş eve dönmeyince yakınları arama çalışması başlattı.

Bir süre sonra pamuk yığınlarının arasında çocuğu hareketsiz bulan aile, durumu güvenlik güçleri ile sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Güneş'in pamuk yığınları arasında uyuduğu sırada üzerine hasadı yapılan pamuğun boşaltılması nedeniyle havasız kalarak hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

PAMUK YIĞINLARI ARASINDA 2. ÖLÜM VAKASI

19 Ekim'de Eyyübiye ilçesine bağlı Ulucanlar kırsal Mahallesi'nde yaşanan olayda da pamuk yığınının arasında uykuya dalan kardeşler Harun Tekdağ (13) ve Ali Tekdağ (14) ile kuzenleri Hüseyin Tekdağ (14) havasız kalarak olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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