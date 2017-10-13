 Palyatif bakım hastaları unutulmadı  

HASTANE Yönetimi ve Palyatif Bakım Ünitesi’nde çalışan sağlık personeli ünitede yatmakta olan hastalarla bir araya geldi. Hastalara saz ve gitar eşliğinde müzik ziyafeti sunuldu. Çalan türkülere eşlik eden hastalar bir nebzede olsa hastalıklarını unutarak eğlenceli anlar yaşadı. Unutulmaz anlar yaşayan hasta ve hasta yakınları bu anı sağlık çalışanlarıyla birlikte pasta keserek ölümsüzleştirdi. Palyatif Bakım Servisi Sorumlusu Radyasyon Onkolojisi Uzm. Dr. Oya Malbora Karadağ, “Palyatif Bakım Ünitesi’nde ekibimizle birlikte hastalarımıza en iyi hizmeti sunmaya çalışmaktayız. Yaşamını tehdit eden rahatsızlıklarla karşı karşıya kalan hastalarımıza ve hasta yakınlarına burada fiziksel, psikososyal ve ruhsal problemlerini erken tespit etmeye çalışmakta ve etkili bir değerlendirmeyle sorunlarını önleyebilmek için hizmet vermekteyiz. Hastalarımızın yaşam kalitesini arttırmak için ekibimizle birlikte elimizden gelen gayreti göstermekteyiz” dedi. Hastane Başhekimi Dr. Tevfik Yazan ise, “Yönetim olarak hastalara moral ve destek vermek, farkındalığı arttırmak adına bu tür etkinliklere önem veriyoruz. Palyatif Bakım Birimimiz sayesinde kanser ve kalp damar hastalıklarını daha hızlı tespit edebilmekteyiz. Hasta ve hasta yakınlarımıza daha iyi olanaklarda daha kaliteli sağlık hizmeti vermek için büyük bir özveri ile çalışmaktayız” diye konuştu.