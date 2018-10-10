Palyatif bakım hastaları unutulmadı

HASTANE Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş ve hastane yönetim ekibi Palyatif Bakım Ünite’sinde tedavi görmekte olan hasta ve hasta yakınlarını tek tek dolaşarak geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Hastane yönetimi ile birlikte sağlık çalışanları bu özel günde hastaların yanında olduklarını hissetmeleri ve mutlu bir an yaşamaları adına bir takım etkinlikler düzenledi. Palyatif Ünitesinde düzenlenen etkinlikte hastalar, müzik dinleyerek pasta keserek gönüllerince eğlendi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş: ”Hastalarımızın ve ailelerinin bu zorlu dönemlerde ağrılarını, acılarını en aza indirerek beslenmelerine kadar her durumlarını gözlemleyerek hastaların gerekli bakımını sağlamaktayız. Palyatif Bakım Ünite’mizde tüm hastalarımızın gerekli bakımlarının yanında, hasta yakınlarımıza da psikolojik destek sağlamaktayız. Siz değerli ailelerimize hastalarımız taburcu olduktan sonra da yaşama devam ettirebilmesi için eğitimler vermekteyiz. Ben ve ekibim daima sizlerin yanınızda olacağız “diye konuştu.