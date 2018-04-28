Öztürk gitti, Çalış geldi

HABER:Alper KUTAY

24 HAZİRAN'DA yapılacak milletvekilliği aday adaylığı için Alanya Belediye Meclisi üyeliğinden istifa eden ve Ak Parti'den başvuru yapan Abdullah Öztürk'ün yerine, yedek 1. sıradan Spor Müdürü Belediye Levent Uğur geldi. Ancak Uğur Alanya Belediye Spor Müdürlüğü görevinden ayrılmamak için 1 günlük yaptığı meclis üyeliğinden hemen istifa etti. Uğur'n yerine ise İnşaat Mühendisi Mehmet Çalış'ın eşi Emine Hacıgökmen Çalış atandı. Çalış'la birlikte meclisteki kadın üye sayısı 4'e yükseldi. Mecliste Ak Parti'de Gökçen Nazifoğlu, MHP'de Melike Nazifoğlu, CHP'de ise Nefise Şenli Develioğlu görev yapıyor. Abdullah Öztürk'ün yerine gelen Emine Hacıgökmen Çalış, 8 Mayıs Salı günü yapılacak meclis toplantısına katılacak.