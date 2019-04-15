Öztrak'tan Yıldırım'a: Kedi ulaşamadığı ciğere murdar dermiş

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın "Bu seçim başlı başına murdar olmuş bir seçimdir. Murdar etin de kavurması olmaz" sözlerine yanıt verdi.

Öztrak'tan Yıldırım'a: Kedi ulaşamadığı ciğere murdar dermiş
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, Yıldırım’ın basın toplantısında kullandığı, "Bu sayımlarda o kadar eksikler olduğunu gördük ki insan hayrete düşüyor. Bu seçim başlı başına murdar olmuş bir seçimdir. Murdar etin de kavurması olmaz" ifadelerine Twitter'dan yanıt verdi. Öztrak, Binali Yıldırım'ın açıklamalarına cevap olarak “Bugün bile millete hakarete devam ediyorlar. Sandıktan kendileri çıkmayınca milletin iradesi murdar mı oluyor. Atalarımız boşuna dememiş ‘kedi ulaşamadığı ciğere murdar dermiş.’ Ekrem İmamoğlu milletin seçtiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıdır. Nokta” ifadelerini kullandı.

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