Özkan'a önemli görev

Alanyalı avukat Övünç Özkan, Ege Bölgesi Anıtlar Üst Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi.

Özkan'a önemli görev
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Ege Bölgesi Anıtlar Üst Yönetim Kurulu Üyeliğine, bir dönem Ak Parti Antalya Milletvekili aday adayı ve Ak Parti Genel Merkez disiplin kurulu üyeliği de yapan avukat Övünç Özkan seçildi. Sit alanları ve tüm tabiat varlıklarının projeleri veya revizyonları noktasında en son onay merci olan Ege Bölgesi Anıtlar Üst Yönetim Kurulu'na seçilen Özkan, üyeliği hakkında bilgi vererek "9 Nisan tarihinde kurula seçildim. Projeler veya revizyonların ilçe belediyesi ve büyükşehirden geçmesinin ardından, en son bu kurula geliyor. Kurul onayladıktan sonra projelendiriliyor" dedi.

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