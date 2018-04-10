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Özgün Kardelen keşfetti

Özgün Kardelen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi birim sorumluları, mesleki incelemelerde bulunmak üzere Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi’ne gitti

Özgün Kardelen keşfetti

Özgün Kardelen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi birim sorumluları, mesleki incelemelerde bulunmak üzere Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi’ne gitti

10 Nisan 2018 Salı 23:06
Özgün Kardelen keşfetti
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YAPTIĞI başarılı çalışmalarla adını ulusal ve uluslararası platformlarda sıkça duyuran Özgün Kardelen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Anadolu Üniversitesi, Engelliler Araştırma Enstitüsü’ne mesleki gelişim çalışma gezisi düzenledi. Psikolog, fizyoterapist, özel eğitim uzmanı, çocuk gelişimi uzmanı, spor koordinasyon öğretmenlerinin katıldığı gezi hakkında bilgi veren Özgün Kardelen Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi kurucusu psikolog Feridun Özdeş “Yıllardır özel eğitim çalışmaları ile ülkemizde öncülük yapan Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsüne  vizyonumuzu geliştirmek, bilgilerimizi zenginleştirmek ve alanın duayeni hocalarla yaptığımız çalışmaları değerlendirip onların yaptığı çalışmaları yerinde görmek için Eskişehir’e gittik. Çok verimli bir çalışma gezisi oldu. Özellikle uygulamaları görüp anında tartışabilmek ve değerlendirmek terapistlerimizin gelişimine katkı sağladı. Mesleki gelişim gezimizin her aşamasında bizlerden ilgisini esirgemeyen Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü müdürü Prof Dr. İbrahim H. Diken başta olmak üzere bizlerle bilgilerini, tecrübelerini paylaşan Doç. Dr. Mehmet Yanardağ, Uzman Ali Kaymak, Uzman Gökhan İnce ve enstitünün diğer hocalarına, uzmanlarına ve tüm personeline katkılarından dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Özgün Kardelen olarak daha nitelikli eğitim için eğiticilerin eğitimine devam edeceğiz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Özgün Kardelen Özel EğitimRehabilitasyon Merkezi
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