Özgün Kardelen'in onur gecesi 

ETKİNLİĞE birçok ülkeden temsilcilerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alpmeşe, Özel Olimpiyatlar Onursal Başkanı Dilek Sabancı, Özel Olimpiyatlar Dünya Başkanı David S. Evangelista, Özel Olimpiyatlar Türkiye Başkanı Mehmet Civelek, Azra Akın, Belçim Bilgin, Natalia Vodianova gibi birçok siyasetçi ve ünlü de isim katıldı. Gecede yaptıkları çalışmalardan dolayı Özgün Kardelen Özel Eğitim Kurumu öğrencileri ödüllerini Özel Olimpiyatlar Türkiye'nin onursal başkanı Dilek Sabancı ve Emine Erdoğan'ın elinden aldılar. Törene Özgün Kardelen Özel Eğitim Kurumu yönetim kurulu başkanı psikolog Feridun Özdeş, kurumun genel koordinatörü psikolog Kardelen Özdeş, kurum müdürü Arzu Uçurmak, kurumu temsilen bir kısım öğrenci ve veli katıldılar. Özgün Kardelen Özel Eğitim Kurumu Genel Koordinatörü psikolog Kardelen Özdeş, "Bizim açımızdan ve çocuklarımız açısından muhteşem bir gece yaşadık. Birleşmiş Milletler’in ödülünü Özel Olimpiyatlar Türkiye'nin onursal başkanı Sayın Sabancı ile Sayın Emine Erdoğan ile saygın protokol üyelerinin elinden almak bizleri onurlandırdı. Yaptığımız çalışmaların ne kadar doğru ve amacına uygun olduğunu ve takdir edildiğini görmek heyecanımızı bir kat daha artırmıştır” dedi.