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Özgü Namal hastaneye yetişemedi! Evde doğum yaptı

Oyuncu Özgü Namal oğlu Nefes’i evinde hipnoz yöntemiyle dünyaya getirdi. Cambridge Düşesi Kate Middleton da aynı yöntemle doğum yapmıştı

Özgü Namal hastaneye yetişemedi! Evde doğum yaptı

Oyuncu Özgü Namal oğlu Nefes’i evinde hipnoz yöntemiyle dünyaya getirdi. Cambridge Düşesi Kate Middleton da aynı yöntemle doğum yapmıştı

13 Nisan 2015 Pazartesi 09:37
Özgü Namal hastaneye yetişemedi! Evde doğum yaptı
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YOGA ve nefes terapisti sevgilisi Serdar Oral’dan hamile kaldıktan sonra Bebek’ten Kilyos’a taşınan Özgü Namal geçen Cuma günü evinde doğum yaptı.
Gece sancıları başlayınca hastaneye yetişemeyeceğini anlayan ünlü oyuncu doktorunu arayarak yardım istedi. Namal’ın evine giden doktor Gülnihal Bülbül bir ebe yardımıyla doğumu gerçekleştirdi. 3.5 kilo 52 santim boyundaki bebeğe Nefes adı verildi. Namal’a doğum sırasında sevgilisi de nefes teknikleriyle yardımcı oldu. 4 aydır psikolog Adil Maviş ile hipnotik doğum ve doğum nefesi üzerine çalışan ünlü oyuncu oğlu Nefes’i de bu yöntemle dünyaya getirdi. Namal gibi hipnoz yöntemiyle doğum yapan bir isim de Cambridge Düşesi Kate Middleton. Hipnoz doğum yönteminin en büyük avantajı, doğumun Ağrı kesicisiz ve sancısız normal şartlarda gerçekleşmesi. Doğum sırasında anne adayına uygulanan hipnoz tekniği sancıların hissedilmesini engelliyor. Makaron


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Son Güncelleme: 13.04.2015 08:38
Anahtar Kelimeler:
Özgü NamalEvDoğumAğrı
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