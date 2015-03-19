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Özgecan'a mezar olan minibüse önemli görev

Özgecan Aslan’ın öldürüldüğü minibüs Hatay’da ortaya çıktı. Piyasa değeri 23 bin TL olan minibüs 17 bin TL’ye satıldı ve plakası değiştirildi. Üniversiteden kent merkezine öğrenci taşıyacak minibüsün yeni sahibi, “Aldıktan sonra Özgecan cinayetinde kullanıldığını öğrendim. Kısa süre içinde satar kurtulurum” dedi

Özgecan'a mezar olan minibüse önemli görev

Özgecan Aslan’ın öldürüldüğü minibüs Hatay’da ortaya çıktı. Piyasa değeri 23 bin TL olan minibüs 17 bin TL’ye satıldı ve plakası değiştirildi. Üniversiteden kent merkezine öğrenci taşıyacak minibüsün yeni sahibi, “Aldıktan sonra Özgecan cinayetinde kullanıldığını öğrendim. Kısa süre içinde satar kurtulurum” dedi

19 Mart 2015 Perşembe 09:46
Özgecan'a mezar olan minibüse önemli görev
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ÖZGECAN Aslan’ın öldürüldüğü minibüs Hatay’da ortaya çıktı. Piyasa değeri 23 bin TL olan minibüs 17 bin TL’ye satıldı ve plakası değiştirildi. Üniversiteden kent merkezine öğrenci taşıyacak minibüsün yeni sahibi, “Aldıktan sonra Özgecan cinayetinde kullanıldığını öğrendim. Kısa süre içinde satar kurtulurum” dedi.
Habertürk Gazetesi'nden Beycan Üçkardeş'in haberine göre, üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın Tarsus’ta minibüs şoförü Ahmet Suphi Altındöken tarafından vahşice öldürülüp yakılmasının ardından olayda kullanılan minibüs Hatay’da ortaya çıktı. Olay sonrasında sahibi tarafından saklanan minibüs, kısa süre önce plakası değiştirilip Mersin’de bir oto galeriye bırakıldı. Piyasa değerinin 23 bin TL civarında olduğu belirtilen minibüsün 17 bin TL’ye burada satıldığı öğrenildi. Aracı satın alan yeni sahibinin, Hatay’da üniversite ile şehir merkezi arasında çalışan dolmuş hattında kullanmak üzere plaka değişikliği başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Vahşetin yaşandığı minibüsü sanayi sitesinde bir tamirciye bırakıp bakımını yaptıran yeni sahibi S.K., “Özgecan cinayetinde kullanılan araç olduğunu bilmiyordum. Belki kısa süre içinde satar kurtulurum” dedi. Özgecan’ın katledilmesiyle ilgili izler de hâlâ araçta duruyor. Özgecan’nın boğuşma sırasında kafasını çarptığı ve kırılan koltuk tamir edilmemiş.
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Son Güncelleme: 19.03.2015 08:47
Anahtar Kelimeler:
ÖzgecanMezarMinibüs
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