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Özgecan'ın babasıyla buluşan Nihat'tan küfürlü paylaşım!

Kendisini eleştirenlere Özgecan'ın babası Mehmet Aslan ile çektirdiği fotoğrafı paylaşarak yanıt veren Nihat Doğan, "Hak düşmanı batılın p.çleri, çomarları bu fotoya çok iyi baksın" notunu düştü

Özgecan'ın babasıyla buluşan Nihat'tan küfürlü paylaşım!

Kendisini eleştirenlere Özgecan'ın babası Mehmet Aslan ile çektirdiği fotoğrafı paylaşarak yanıt veren Nihat Doğan, "Hak düşmanı batılın p.çleri, çomarları bu fotoya çok iyi baksın" notunu düştü

02 Nisan 2018 Pazartesi 11:12
Özgecan'ın babasıyla buluşan Nihat'tan küfürlü paylaşım!
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NİHAT Doğan, Özgecan Aslan'ın ölümünün ardından söylediği sözler için büyük tepki almıştı. Türkücü dün Özgecan'ın babası Mehmet Aslan ile çekilen fotoğrafını, kendisine tepki gösterenleri hedef alan bir notla paylaştı.

SÖZLERİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te bindiği minibüsün şoförü tarafından katledilen Özgecan Aslan'ın ölümünün ardından Twitter'da bir paylaştığı ''Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın'' mesajı nedeniyle tepki çeken Nihat Doğan, Özgecan'ın babası Mehmet Aslan ile bir fotoğraf paylaştı.

"HAK DÜŞMANI BATILIN P.ÇLERİ"
Nihat Doğan sosyal medya paylaşımında ''Kendi ahlaksız yaşam tarzlarını Özgecan kardeşimiz üzerinden tahakküm etmeye çalışmak suretiyle her seferinde şahsıma saldıran bizden gibi görünen fakat bizden olmayan 'Zulüm 1453'te başladı' diyen, Mankurt, hak düşmanı batılın p.çleri, çomarları bu fotoya çok iyi baksın…'' ifadelerini kullandı.

İşte Nihat Doğan'ın Instagram'dan paylaştığı metnin tamamı;
''Karşımda oturan, 'Bunca sapığın kol gezdiği sokaklara çıktığınızda biraz daha tedbirli olup mini etek giymeyin' minvalinde Ahu Sungur adlı bayana cevaben attığım tweetimi, kışın ortasında mini etek giymediği halde onunla özdeşleştirmeye çalıştırılan hunharca katledilmiş Özgecan Aslan kardeşimizin babası her zaman konuştuğum evine gittiğim Survivor öncesi uçağa binmeden beni arayıp başarı dileyen en son kişi olan yüce gönüllü Mehmet Aslan abimdir.

Özellikle sosyal medyada kendi ahlaksız yaşam tarzlarını Özgecan kardeşimiz üzerinden tahakküm etmeye çalışmak suretiyle her seferinde şahsıma saldıran bizden gibi görünen fakat bizden olmayan 'Zulüm 1453 te başladı' diyen, mankurt, hakk düşmanı batılın p.çleri, çomarları bu fotoya çok iyi baksın…

Özgecan Aslan kardeşimizin ailesi benim ailemdir ben de onların evladıyım… Buradan size ekmek çıkmaz.
Ayrıca konuşmak her kişinin, hak konuşmak er kişinin işidir, ben hak konuşuyorum hakikat konuşuyorum. Sizin derdiniz benle değil benim hak konuşmamla… Dönen dönsün ben dönmezem yolundan haydi şimdi başka kapıya… #ÖzgecanAslan''

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Anahtar Kelimeler:
Nihat DoğanÖzgecan Aslan
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