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Özel okul ücretleri artık en geç mayıs ayında açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni düzenlemesine göre özel okulların bir sonraki eğitim-öğretim ücretlerini ve harici ücretleri mevcut dönemin ocak ayından itibaren en geç mayıs sonuna kadar açıklaması gerekiyor

Özel okul ücretleri artık en geç mayıs ayında açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni düzenlemesine göre özel okulların bir sonraki eğitim-öğretim ücretlerini ve harici ücretleri mevcut dönemin ocak ayından itibaren en geç mayıs sonuna kadar açıklaması gerekiyor

04 Ocak 2018 Perşembe 14:24
Özel okul ücretleri artık en geç mayıs ayında açıklanacak
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MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB)  Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce, kayıt sırasında veliler ile özel okullar arasında imzalanacak kayıt sözleşmesi güncellendi. 

Buna göre, okulun ara sınıflarının eğitim ücreti, bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen ücrete (Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla yüzde 5 artış yapılarak hesaplanacak.

Özel okullar, bir sonraki yılın eğitim ve öğretim ücretini ve takviye kursları, yemek, servis, kıyafet, kırtasiye, yatakhane gibi diğer ücretleri, ocak ayından itibaren mayıs ayının sonuna kadar ilan edecek.

Bu ilanlarda ders yılı veya ders saati ücretiyle birlikte, peşin veya taksitli ödemeler ve diğer indirimler de belirtilecek. Özel okullar, süresi içinde eğitim ve öğretim ücretini ilan etmemeleri halinde, okulun bir önceki yılın sözleşmesindeki eğitim ve öğretim ücreti geçerli olacak.

Sosyal ve kültürel faaliyetler, gezi ve gözlem gibi diğer etkinlikler için ücretler, faaliyet öncesi belirlenecek.

Kurs ve faaliyetlere katılım ise veli veya vasi izni doğrultusunda gerçekleşecek. Özel okullar, öğrenci veya velilerinden beceri eğitimi veya staj çalışması adı altında ayrı bir ücret talep etmeyecek.

Eğitim ve öğretim ücreti, kurum adına açılan ve valiliğe bildirilen banka hesap numarasına yatırılarak tahsil edilecek. Öğrencilerden alınan ücretler, e-Okul sistemine işlenecek ve velilerin bilgisine sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıMEB
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