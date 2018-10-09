Özel öğrencilere özel ziyaret

ZİYARET, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'in ev sahipliğinde gerçekleşti. Semiha Yıldırım'ı, Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi kapısında Ebru Türel ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu karşıladı. Konferans salonunda konuklara, 578 engellinin eğitim gördüğü, Türkiye'nin en büyük Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'ni anlatan bir sunum yapıldı.



ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ

Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal hizmet projelerinin gelişmesine önderlik eden Ebru Türel, daha sonra Semiha Yıldırım ve konuklara, Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezdirdi. Eğitim, drama, müzik sınıfları ile seramik, resim, el spor salonları, iş atölyeleri, fizyoterapi ve hidroterapi bölümlerini ziyaret eden konuklar, öğrencilerle bir araya geldi. Özel öğrencilerle yakından ilgilenen Semiha Yıldırım ve konuklar, öğrencilerin yaptığı el işi ürünlere hayran kaldı. Engelli öğrencilerin pide üretimini gerçekleştirdiği pide fırınını inceleyen Yıldırım ve konuklar, öğrencilerin üretimleri ile ilgili de bilgi aldı.



'BÖYLESİNİ HİÇ GÖRMEMİŞTİM'

Engelli öğrenciler ve velileri, kendileri ile sohbet eden Semiha Yıldırım'a merkezdeki hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'ni çok beğendiğini ifade eden Semiha Yıldırım, daha önce bu kadar kapsamlı bir merkezle hiç karşılaşmadığını söyledi. Yıldırım, böyle bir merkezi Antalya'ya kazandırdığı için Başkan Menderes Türel ve eşi Ebru Türel'i kutladı.



ÖZEL SİPARİŞ

Semiha Yıldırım, mecliste özel günlerde hediye etmek üzere engelli öğrencilerin ürettiği el işi ürünlerden üretim isteyebileceklerini söyledi. Ziyaret sonunda konuklara, çiçek ve özel öğrencilerin atölyelerde ürettiği, el işi süslemeler, kokulu sabun, seramik süsler ve takılardan hediye edildi.



EMİNE ERDOĞAN DA ZİYARET ETMİŞTİ

Türkiye'nin en büyük engelli rehabilitasyon merkezi konumundaki Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'ni 2015 yılı Kasım ayında gerçekleşen G20 zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve yabancı devlet başkanlarının eşleri de ziyaret etmiş ve çok beğenmişti.