Özel çocuklara Çanakkale gezisi

Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi’nin düzenlediği organizasyonla, engelli çocuklar ile velilerine Çanakkale gezisi düzenlendi.

Özel çocuklara Çanakkale gezisi
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ENGELLİ Vakfı Antalya Şubesi üyesi 45 kişi, Çanakkale Şehitliğini ve tarihi müzelerini ilk kez görme heyecanı yaşadı. Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi’nin katkıları ile düzenlenen organizasyonla Çanakkale’ye giden özel çocuklar ve aileleri, büyük bir heyecan yaşadılar. Çanakkale Savaşları ve Tarihi Alan Başkanlığı yetkilileri tarafından sağlanan rehberlik hizmetleri tarafından da özel çocuklar ile ailelerine, tarihsel bilgilendirme yapıldı. 

Hediyeler verildi 
Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı Antalya Şube Başkanı Gülcan Ay, “Çanakkale savaşı ve ecdadımızı anlamak, özel çocuklarımız içinde anlamlı ve anlaşılırdı. Bu anlamlı gezimize katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz” dedi. Çanakkale gezisine katılan özel çocuklar ve ailelerine tarihsel sürecin hatırlanmasına yönelik çeşitli hediyeler takdim edildi. 

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