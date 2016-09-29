Özel Alanya'da şık kokteyl

KOKTEYL etkinliği, Özel Alanya Okulları'nın bahçesinde gerçekleştirildi. Okulun kurucusu Erdal Sayi'nin konuşması ile başlayan programa çok sayıda öğrenci ve velisi katıldı. Sayi, "Geleceğimiz ve umutlarımız olan çocuklarımıza en iyi eğitimi vermek, kişisel başarılarını ön plana çıkarmak adına uzman ve tecrübeli kadromuzla sürekli görev başında olacağız" dedi. Yıl içerisinde yapılacak olan çalışmalar hakkında Halkla İlişkiler Müdürü Nimet Karaman da kokteyle katılan velileri sürdürecekleri çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.