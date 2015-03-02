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Özdemir'den deprem mesajı

Kaymakam Özdemir, Deprem Haftası'na ilişkin bir basın bildirisi yayınladı

Özdemir'den deprem mesajı

Kaymakam Özdemir, Deprem Haftası'na ilişkin bir basın bildirisi yayınladı

02 Mart 2015 Pazartesi 09:22
Özdemir'den deprem mesajı
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ALANYA Kaymakamı Erhan Özdemir, her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan "Deprem Haftası" ile ilgili Kaymakamlık sitesinden bir basın bildirisi yayınladı. Özdemir'in mesajı şöyle:

"Deprem bilincinin oluşturulması ve depremlere karşı daima hazırlıklı olunması amacıyla, ülkemizde her yıl 1–7 Mart tarihleri arası "Deprem Haftası" olarak kutlanmaktadır. Deprem Haftası bilinçlenme, depreme karşı daha dayanıklı yapılar oluşturma, bir deprem felaketi halinde toplum bilinci ve dayanışması içinde hareket edilmesi bakımından hayati önem arz etmektedir. Gelişen teknolojiye rağmen depremin ne zaman ve hangi şiddette olacağı hala bilinmemektedir. Deprem esnasında nerede ve ne şekilde olacağımızı bilemediğimiz için en kötü durumlara her daim hazırlıklı olmalıyız. Bu yüzden Deprem Haftasında okullarda öğrencilere depremle ilgili tüm gerekli bilgiler uygulamalı olarak verilmelidir. Deprem esnasında neler yapılması gerektiği, deprem çantası hazırlıkları vb. bilgiler okulda öğretmenler, evde anne ve babalar tarafından bireylere küçük yaşlardan itibaren öğretilmeli, depreme duyarlı nesiller yetiştirilmelidir. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza deprem felaketinden ve diğer doğal afetlerden uzak, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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Son Güncelleme: 02.03.2015 08:26
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Kaymakam özdemirDeprem HaftasıMesajıSosyal Mesaj
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