Özdemir gemileri yaktı

16 Mart 2015 Pazartesi 09:33
İŞTE Özdemir'in sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan paylaştığı mesajları: Demokrasi 10 delinin 9 akıllıyı yönettiği rejimin değil, en aykırı fikrin hoşgörüsünde yaşayabildiği vasatın adıdır. Zorbalığa en güzel demokrasi kisvesi de giydirseniz, elde edeceğiniz tavus taklidine soyunan horozdan başka bir şey değildir. Eğer zorbalığı demokrasi diye sunmaya kalkarsanız, hukuku ve onun üstünlüğünü gömebileceğiniz bir mezar bile bulamazsınız.
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İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 15.03.2015 16:41
sayin kaymakamin değerlendi̇rmeleri̇ni̇ doğru buluyorum ve hukuki̇ hak arama mücadelesi̇nde destekli̇yorum.