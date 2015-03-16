Özdemir gemileri yaktı

İŞTE Özdemir'in sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan paylaştığı mesajları: Demokrasi 10 delinin 9 akıllıyı yönettiği rejimin değil, en aykırı fikrin hoşgörüsünde yaşayabildiği vasatın adıdır. Zorbalığa en güzel demokrasi kisvesi de giydirseniz, elde edeceğiniz tavus taklidine soyunan horozdan başka bir şey değildir. Eğer zorbalığı demokrasi diye sunmaya kalkarsanız, hukuku ve onun üstünlüğünü gömebileceğiniz bir mezar bile bulamazsınız.











