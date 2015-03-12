Öz kızına 'bekaret testi yapacağım' deyip tecavüz etti

OLAY 16 Aralık 2013 günü, iddiaya göre kızı İ.K.’nın cep telefonunda çıplak fotoğraflarını gören K.K., tepki gösterdi, ardından da gece geç saatlerde onu otomobille ormanlık alana götürdü. Mağmat Boğazı olarak bilinen bölgede otomobili görünce şüphelenen jandarma ekipleri aracın yanına gidince İ.K., jandarmadan yardım istedi. Babasının cep telefonundaki fotoğrafları görünce çılgına döndüğünü ifade eden, hakaretlerde bulunduğunu söyleyen İ.K., ’Senin bakirelik testini ben yapacağım’ diyerek kendisini tehdit etitğini anlattı ve şikayetçi oldu. Gözaltına alınan K.K., Trabzon Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü ve sorgusunun ardından ’nritelikli cinsel saldırı’ suçlamasıyla sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada suçlamayı kabul etmeyen K.K., "Kızıma karşı hiç bir yanlış davranışım olmadı. Eşimle aramızda geçimsizlik vardı. Kızıma benim aleyhime ifade verdirmiş olabilir. Benim çocuklarıma yönelik edep ve terbiye sınırları dışında hiçbir davranışım olmamıştır. Suçsuzum" dedi. Babasının kendisini daha önceleri de defalarca taciz ettiğini anlatan İ.K., "Olay günü babam arabasıyla ıssız bir yola saptı. Arabayı yol kenarına çekti, ‘Sen artık yaşamayı unut. Seni burada öldüreceğim. Öldürmeden önce de yapacağımı yapacağım’ dedi. Zorla pantolonumu aşağıya indirdi, tişörtümü ve atletimi yukarı sıyırdı. Bana dokunmaya, öpmeye başladı. Babamla mücadele ederken jandarma ekipleri geldi. Bende herşeyi onlara anlattım" diye konuştu. Mahkeme, sanık K.K.’yı, kendi kızına karşı tekrarlanan cinsel istismar suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.