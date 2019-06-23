Oyunu kullanan Demet Akbağ'dan sandık görevlisinden ilginç istek

ÜNLÜ oyuncu Demet Akbağ ve oğlu Ali Akbağ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oyunu Beşiktaş'ta oyunu kullandı. 1071 nolu sandıkta oyunu kullanan Akbağ, "Sık sık kullanıyoruz. Hayırlısı olsun teşekkür ederim' diyerek okuldan ayrıldı.

"İÇERİDE PROVA YAPABİLİYOR MUYUZ?"

Ünlü oyuncu Demet Akbağ ve oğlu Ali Akbağ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oyunu kullanmak üzere Beşiktaş'ta bulunan Tevfik Fikret İlkokulu'na geldi. Akbağ, sandık görevlilerine "doğru basmak istiyorum, içeride prova yapabiliyor muyuz" diye sordu. Sandık görevlilerinin "içeride boş kağıt var" cevabını vermesi üzerine Akbağ kabine girerek oyunu kullandı. 1071 nolu sandıkta oyunu kullanan Demet Akbağ, "sık sık kullanıyoruz. Hayırlısı olsun teşekkür ederim' diyerek okuldan ayrıldı.