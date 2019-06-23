Oyunu kullanan Demet Akbağ'dan sandık görevlisinden ilginç istek

Oyuncu Demet Akbağ ve oğlu Ali Akbağ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oyunu Beşiktaş'ta oyunu kullandı. Akbağ, sandık görevlilerinden damgayı doğru basmak istediğini söyleyerek boş kağıt talep etti

Oyunu kullanan Demet Akbağ'dan sandık görevlisinden ilginç istek
banner404

ÜNLÜ oyuncu Demet Akbağ ve oğlu Ali Akbağ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oyunu Beşiktaş'ta oyunu kullandı. 1071 nolu sandıkta oyunu kullanan Akbağ, "Sık sık kullanıyoruz. Hayırlısı olsun teşekkür ederim' diyerek okuldan ayrıldı.

"İÇERİDE PROVA YAPABİLİYOR MUYUZ?"
Ünlü oyuncu Demet Akbağ ve oğlu Ali Akbağ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oyunu kullanmak üzere Beşiktaş'ta bulunan Tevfik Fikret İlkokulu'na geldi. Akbağ, sandık görevlilerine "doğru basmak istiyorum, içeride prova yapabiliyor muyuz" diye sordu. Sandık görevlilerinin "içeride boş kağıt var" cevabını vermesi üzerine Akbağ kabine girerek oyunu kullandı. 1071 nolu sandıkta oyunu kullanan Demet Akbağ, "sık sık kullanıyoruz. Hayırlısı olsun teşekkür ederim' diyerek okuldan ayrıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bisikletiyle suya uçtu
Bisikletiyle suya uçtu
  1. GÜNCEL

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479