Oyunculuk için ter dökecekler

Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü Çocuk Birimi tarafından her yıl eylül ayında düzenlenen Oyunculuk Kursu seçmeleri bu yıl 29 Eylül’de yapılacak

Oyunculuk için ter dökecekler
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ALANYA Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü Çocuk Birimi Sorumlusu Oyuncu-Yazar Nilbanu Engindeniz tarafından 2018-2019 tiyatro sezonunda çocuklara oyunculuk dersleri verilecek. 29 Eylül Cumartesi günü Alanya Kültür Merkezi’nde yapılacak oyunculuk kursu seçmelerine katılmak isteyen 5-6 yaş grubu çocuklar saat 10.00-12.00, 7-8 yaş grubu çocuklar saat 12.00-14.00, 9-10 yaş grubu çocuklar saat 14-15.00 ve 11-12 yaş grubu çocuklar ise 15.00-16.00 saatleri arasında seçmelere katılabilecekler. Yeteneklerine göre değerlendirilecek 15 aday, oyunculuk kursları için  seçilecek. Yoğun başvuru nedeniyle ön elemeyle yapılacak seçmelere oyunculuğa ilgi duyan tüm çocukların katılabileceğini belirten Engindeniz "Belediyemiz bünyesinde düzenlediğimiz oyunculuk ve yazarlık kursu çocukların yeteneklerinin ortaya çıkarılması adına çok önemli bir hizmet. Kendine güvenen ve sanat eğitimi almış bireyler yetiştirmek istiyoruz. İlgi duyan tüm aile ve çocukların seçmelere katılmasını bekliyoruz. Ücretsiz olan bu hizmetimiz hem aileler, hem de çocuklarımız için bir fırsattır” dedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2018, 21:32
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