Oyuncu Umut Oğuz baba oldu

Sahnede evlilik teklif ettiği Sevilay Oğuz ile geçiğimiz yıl dünyaevine giren oyuncu Umut Oğuz (41), dün babalık sevinci yaşadı

Oyuncu Umut Oğuz baba oldu
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UMUT Oğuz, eşi Sevilay Oğuz'un bebeklerini dünyaya getirmesinin ardından sosyal medya hesabından bu özel ana dair paylaşımda bulundu.
 
41 yaşındaki oyuncu, Instagram'da yayınladığı kareye, "Oğlumuzu gördüğüm ilk an. 02.04.2019 saat 13:43. Çok şükür annemiz de, yavrumuz da iyi. Allah isteyen herkese nasip etsin bu duyguyu" notunu yazdı.

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