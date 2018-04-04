Oyuncak yakalama makinesinin sırrı ortaya çıktı

OTOMATIN çalışma algoritmasında belirli miktarda ayarlanmış para miktarı mevcut. İçerisinde ayarlanan para miktarı kadar para olmayınca kol oyuncağı kapmıyor.

Her ne kadar kolun oyuncağı kapma açısını ayarlamakla uğraşsak da kol oyuncağı kaptıktan bir müddet sonra sarsılıyor ya da mekanizma tam olarak kapanmadığı için oyuncağı düşürüyor.

Anlayacağınız otomat belirli oranda kar elde etmeden oyuncağı kapmanıza izin vermiyor. Bu nedenle ilk denemede başarılı olabileceğiniz gibi 10. denemede de başarılı olabilirsiniz.

Bu tamamen sizden önce otomata ne kadar para atıldığıyla ilgili bir durumdur.

Aynı zamanda kolun oyuncağı yakalaması için belirli bir baskı yapması gerekiyor ve bunun için de algoritma mevcut.

Çoğu zaman kolun oyuncağı yakalıyor gibi yaptığına ve sonrasında ise mekanizmanın açılarak oyuncağı serbest bıraktığına şahit oluyoruz.

Bunun nedeni ise neredeyse oyuncağı yakaladığınızı düşünerek “Tam da yakalıyordum, çok az kalmıştı” diyerek daha da hırs yapmanız ve tekrar otomatın içine para atmanız.

Düzeneğe göre, makinenin bir güç sistemi var ve oyuncağı almak için bu güç sisteminin tam kapasitede çalışması lazım. İşin sırrı, bu sistem genelde tam çalışmıyor.

Zira bu oyunu art arda 21 kere oynasanız bile ne zaman kazanacağınız garanti değil. Çünkü bu güç rastgele veriliyor.