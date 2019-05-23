Oyuna gelmeyin! Sosyal medyadan...

SAHTE sitelerle binlerce kişinin ya bilgileri çalınıyor ya da paraları. Buna ek olarak bayram öncesi sahte parayla ilgili şikayetler de artmaya başladı. İşte son günlerde vatandaşı zorda bırakan yöntemler ve alınması gereken önlemler...

1 - SOSYAL MEDYADA TAKLİT SİTELER

Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya ağlarında banka ya da şirketler adına sahte hesap açan dolandırıcılar, vatandaşları tuzaklarına çekiyor. Banka ya da şirket logolarını birebir kopyalayan sahtekarlar, sponsorlu reklamlarla daha fazla kullanıcıya ulaşıyor. Dolandırıcılar vatandaşları tuzaklarına çekmek için son model iPhone’dan Mercedes’e kadar birçok hediye vaat ediyor. Sahte linklere tıklayan kullanıcılar, müşteri numarası ve şifresini paylaşarak dolandırıcıların kurbanı oluyor.

HEMEN İNANMAYIN

Peki vatandaşlar sahte hesapları nasıl ayırt edecek? Sosyal medya mecralarında reklam vermek için şirketlerin kurumsal bir ispata ihtiyacı yok. Bu nedenle bir hesap oluşturmak ve bu hesaba tanımlı bir kredi kartı bilgisi vermek yeterli. Ayrıca istenilen kurumun ismi ve logosu ücretsiz kullanılabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, vatandaşların her gördüğü hesabın gerçekten o kuruma ait olduğuna inanmaması gerektiğini söylüyor.

2 - VİZE SAHTEKARLARI

ARACI KURUMLAR

Türk vatandaşlarına vize uygulayan ülkelerin yetkilendirdiği aracı kurumların internet sitelerini taklit eden dolandırıcılar, vatandaşın hem parasını alıyor hem de çok özel bilgilerini ele geçiriyor. Google’a verdikleri reklamlar sayesinde internet aramasında ilk sırada çıkan sahte sitelere tıklayarak her türlü kişisel bilgisini paylaşan vatandaşlar, dolandırıcılara para kaptırıyor.

GÜNLÜK 20 BİN TL

Dolandırıcılar, sahte internet sitelerine giriş yaparak buradaki çağrı merkezini arayan vatandaşlardan vize başvurusu için para talep ediyor. Sahte randevu alan vatandaş konsolosluğa gittiğinde ise dolandırıldığını anlıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmaya göre; dolandırıcılar sahte sitenin Google’da üst sıralarda yer alması için günlük 20 bin TL ödüyor. Uzmanlar ise vatandaşları danışma kurumlarının resmi internet sitelerine başvuru yapmaları konusunda uyarıyor.

3 - PARANIZI KONTROL EDİN

Tatil ve bayram öncesi vatandaşları dolandırmaya çalışanların bir diğer yöntemi ise ‘sahte para’. Alışveriş yapan tüketicilerin sahte paraya dikkat etmesi gerektiğini belirten Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, “Özellikle 50 TL, 100 TL ve 200 TL değerindeki banknotlar mutlaka kontrol edilmeli” dedi.

MAVİ TİK'E DİKKAT

Ne olursa olsun sosyal medya uygulamaları üzerinden bir linke tıklayıp bilgilerinizi girmeyin.

Resmi sosyal medya hesaplarında bulunan ve hesabın o kişiye ait olduğunu anlatan ’mavi tik’ sembolünü arayın.

Hesap adının önünde ve arkasında beklenmedik bir harf ya da sayı olup olmadığına bakın.

Bankaların internet adresi ‘http’ değil ‘https’ olmalı. ‘s’ harfi güvenlik protokolünün olduğu anlamına gelir.

Bankaların internet adresleri ‘.com’ ile değil ‘.com.tr’ ile bitmeli

Tereddüte düştüyseniz bankanızın internet sitesini ‘arama motoru’ndan yani örneğin ‘google’ üzerinden aratın.

Eğer yanıltıcı bir reklama tıklayıp giriş yaptığınızı düşünüyorsanız bankanızı arayıp bilgi verin ve şifrenizi değiştirin.

TWİTTER NE YAPMALI?

Twitter’ın verilen reklamın bir oltalama (phishing) saldırısı olmadığını yapay zeka kullanarak tespit etmesi gerektiğini belirten İsa Altun, şöyle konuştu: “Yapay zeka uygulamalarıyla logo ve görsel analizi yapılıp, onaylı hesaplarla karşılaştırılırsa sahtekarlıklar önlenir. Ayrıca bunu yapanların kimlik ve kredi bilgileri emniyetle paylaşılmalı.”

NASIL ANLAŞILIR?

Para sert, pürüzlü ve yazılar soluk olmamalı.

Banknotların sağ ön yüzünde, farklı açılardan bakıldığında renkli ve parlak görünen holografik şerit bulunur.

Para ışığa tutulduğunda Atatürk görülmeli.

Gerçek paranın ön yüzünde; parmakla dokunulduğunda kabartma etkisi hissedilen özel bir baskı tekniği vardır.

Banknotlardaki parlak emniyet şeridinin olup olmadığını kontrol edin.

Emniyet şeridi ışığa tutulduğunda kesintisiz bir hat olarak görülür.

Banknotların boyutları birbirlerinden farklı olmalı.

Şüphelendiğiniz durumda parayı seri numarasıyla ‘www3. tcmb.gov.tr/sbss/sorgu.php’ internet adresinden sorgulayın.