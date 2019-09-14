Öykü bebeğe şiddeti, oyuncak arabadaki ses cihazı ortaya çıkardı

GÜZELLİK merkezi çalışanı Alper Erdemil(29) ile eşi Fatma Erdemil(27), yaklaşık bir ay önce, kızlarına bakması için N.K. isimli kadınla anlaştı. Her sabah Öykü'yü N.K.'nin evine bırakıp, iş çıkışı alan anne-baba, kısa süre sonra küçük kızın vücudunda morluklar olduğunu fark etti. Morlukların nedenini sordukları bakıcıdan, 'Kızımız yürümeyi yeni öğreniyor" yanıtı alan çift, Öykü'nün şiddet gördüğünden şüphelendi.



Kızını almak için gittiği bir akşam bakıcının evinden bağırma sesleri geldiğini duyan baba, internetten aldığı ses kayıt cihazını Öykü'nün oyuncak arabasına yerleştirdi. Ertesi sabah kızını, oyuncak arabasıyla birlikte bakıcıya teslim etti. Aynı günün akşamında dinleniği ses kaydında ise bakıcı N.K. olduğu iddia edilen bir kadının Öykü'ye, "Kes sesini, seni öldürürüm. Sus, sesini kes, yat. Sus artık yeter, sabrım kalmadı" şeklindeki sözleri ile tokat ve ağlama seslerini duydu. Anne-baba hemen savcılığa şikayetçi oldu.